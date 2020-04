Verdachte van miljoenenfraude bij participatiebedrijf KempenPlus komt vrij

PSV en Brainport sporen Brabanders aan om bij lokale onderne­mers hun producten te kopen

16 april EINDHOVEN - Koop lokaal, dat is de boodschap van een gemeenschappelijke actie van voetbalclub PSV, Brainport Eindhoven namens de 21 gemeenten en de vijf Brainport-partners van PSV: VDL, ASML, Philips, High Tech Campus en Jumbo. De actie ‘Koop lokaal’ om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de regio niet te vergeten in deze crisisperiode gaat vrijdag van start.