Verdachten van Eerselse ayahuasca-dode worden enkel vervolgd voor bezit van het spul

In maart vorig jaar werd een Hongaar dood gevonden bij een Eindhovense flat. Mogelijk was hij gesprongen. In zijn bloed vond de politie ayahuasca, een verboden hallucinerende middel. Dat wordt gebruikt bij omstreden bewiustwordingstherapieen en healings. De Hongaar bleek kort voor zijn dood zo’n sessie te hebben bijgewoond in Eersel. De politie pakte drie mannen op die bij de sessie betrokken waren, de manager, de ceremoniemeester en de toediener van het spul.

Quote Het middel kan invloed hebben gehad op de ‘mentale toestand’ van de overleden gebruiker. Versla­vings­zorg waarschuwt daar ook voor.

Geen direct verband

Nader onderzoek leerde het Openbaar Ministerie echter dat er niet veel van het middel nog in het bloed van de overledene zat. Het kan wel invloed hebben gehad op zijn ‘mentale toestand’. Verslavingszorg waarschuwt daar ook voor. Een direct verband met de dood van de man kon het gerechtelijk laboratorium NFI niet vinden. Het toedienen ervan was ook uit vrije wil, zo is eerder verklaard, het ging om godsdienstig gebruik. Het huis in Eersel staat er internationaal om bekend.

Er lag flink wat van het middel in het huis: twaalf kilo. De drie worden nu aangeklaagd voor het bezit ervan. Het middel blijft nog steeds verkrijgbaar via het internet, alwaar ook sessies worden aangeboden. Het OM houdt dat in de gaten.