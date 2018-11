Vereniging opgericht om samen te bouwen in Bladel

Die bestuursleden zijn Louis Spoelstra, Bart Pijs, Henk Hendriks en Judith Huijbregts. Alle vier zijn ze op een of andere manier op zoek naar nieuwe woonruimte. Hun wens is een ‘grondgebonden’ woning. Pijs: ,,Samen met mijn vriendin woon ik nu in Reusel in een starterswoning. Noodgedwongen. Het liefst wonen we in Bladel. Daar ben ik geboren en getogen. Het is er aantrekkelijk wonen en de voorzieningen zijn prima. Maar er is niks te koop en er is maar minimaal grond beschikbaar.”