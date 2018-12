Verhaal bij Top 2000 a gogo baart opzien: hoe Iron Maiden kwam voetballen in Winterle

WINTELRE - Lezers van het Eindhovens Dagblad zijn er ongetwijfeld al mee bekend, maar sinds vrijdagavond kent heel Nederland het verhaal: Hoe Iron Maiden een paar keer een potje kwam voetballen in Wintelre. Wout van Loon deelde het verhaal vrijdag in het programma Top 2000 a gogo.

3-4. Het is de eindstand van de wedstrijd die in 2013 werd gespeeld. Iron Maiden won. Midden in een tournee kwam de band voor hun dagje vrij naar Wintelre om daar te spelen tegen het veteranenelftal dan DEES. In alle rust, want anders zou het dorp overstroomd worden door fans. Ook vliegende tackels waren uit den boze. Stel je voor dat de band niet verder kon door een vriendschappelijk potje voetbal.



Het was niet de eerste en niet de laatste wedstrijd van de Britse metalband. In 2007 begon het allemaal en ook in 2018 stonden de teams tegenover elkaar.

Top 2000 a go o

Mensen uit Wintelre of lezers van het ED kennen het verhaal ongetwijfeld al. Want het was niet de enige keer dat de band afreisde naar het dorp in het zuidoosten van Brabant. Maar mooie verhalen zijn er om verteld te worden. Dat dacht Wout van Loon ongetwijfeld ook. Hij deelde het epos bij Top 2000 a gogo.

Het verhaal begon in 1994 in Albufeira, Portugal. Van Loon: ,,Ik wist, daar in de buurt heeft Steve Harris (bassist en oprichter van Iron Maiden red.) een kroeg. Wij zijn daar binnen, kijken rond, helemaal mooi en wie komt daar binnen? Steve Harris zelf. Dat was eerst even schrikken. Ik stap op hem af en maak een praatje over de muziek en over voetbal.”

Het spelletje is een van de passies van Harris, en ook van Van Loon. Ze raken aan de praat en Van Loon wist al dat Iron Maiden vaak op tournee een balletje trapt op hun vrije dagen. Jaren later in 2007 lukte het Van Loon om te regelen dat de band ook echt een potje kwam voetballen in Wintelre. De eerste editie werd met 5-1 gewonnen door vv DEES. Sindsdien werden nog vijf wedstrijden gespeeld.

Van Nieuwkerk en het hele Top 2000-café moet lachen als Van Loon vertelt dat zijn club uit Wintelre komt. ,,Ik ken het niet!”

Brazilië

Tot zover het deel van het verhaal dat zich afspeelt in Brabant, want Van Loon voetbalt niet alleen in Wintelre tegen Iron Maiden. Hij komt door zijn contacten zelfs in Brazilië terecht. ,,Ik ben keeper en die kwamen ze te kort. Dus ik werd gevraagd om naar Rio de Janeiro te komen. Daar moest ik een halve seconde over nadenken.”