Verhitte strijd rond Oostelbeerse ijssalon: ‘Straks hebben we een complete kroeg in de wijk’

ED Caravan­stal­ling van Frans Bos werd een dealer­schap van Knaus Caravans

9 april WESTERHOVEN - Timmerman/metselaar Frans Bos (83) bouwde in 1971 bij zijn nieuwe huis in Braambos eigenhandig een grote caravanstalling. Tijdens een bezoek aan de caravanbeurs dat jaar in de Amsterdamse RAI kwam hij in contact met de Duitse caravanbouwer Knaus en vanaf dat moment verkocht hij en later ook zijn dochter Gonny Jacobs-Bos (60) Knaus-caravans. Het caravanbedrijf bestaat 11 april 50 jaar.