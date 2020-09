Verkrachter die jonge vrouwen in de Kempen de bosjes introk, wil zelf in de cel blijven

DEN BOSCH De man die verdacht wordt van het verkrachten van twee jonge vrouwen (13 en 18)in de Kempische bossen, wil zelf in voorarrest blijven totdat zijn zaak eind november voor de rechter komt. Hij zoekt psychische hulp en kan nergens anders terecht dan in de gevangenis, zo vertelde zijn advocaat.

Thomas van W. (36) meldde zich begin van deze zomer zelf bij de politie nadat deze een klopjacht had geopend op de ‘stevige kale man met bierbuikje en lichtblauwe Opel’. Justitie was in alle staten omdat deze man in maart en in mei de twee slachtoffers van de weg had geplukt, de bosjes ingetrokken en verkracht. Het meisje van 13 kreeg het het zwaarste te lijden. Hij plakte dikke tape over haar mond, en bond haar handen vast met tiewraps.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van twee verkrachtingen. Tot nu toe ziet de rechtbank de verdenking van de verkrachting van de 18-jarige hardloopster. Bij het meisje is in ieder geval sprake van verdenking van aanranding. Dat bleek bij een eerdere verlening van het voorarrest.

Videoscherm

Advocaat Ivo Beugelsdijk kon dinsdagochtend om opheffing of schorsing van dat voorarrest vragen, maar deed het niet. Thomas van W. wilde dat zelf niet, hij zoekt hulp. Zijn woning is hem afgenomen, dus hij kan ook nergens terecht, vertelde de raadsman.

De verdachte keek dinsdagochtend via een videoscherm naar de procedurele zitting van de rechtbank. Daar zaten ook de ouders van het meisje. Ze hoorden hem zeggen dat hij het verschrikkelijk vond wat er was gebeurd. In maart had hij een hardloopster aangevallen op de Wagenbroeken in Casteren. In mei vergreep hij zich aan het meisje toen zij met haar skateboard op de Molendijk in Hulsel reed.

Quote De ouders van het meisje hoorden de verdachte zeggen dat hij het verschrik­ke­lijk vond wat er was gebeurd.

De aard van het geweld, en vooral het feit dat het toenam, was voor de politie eerder dit jaar aanleiding om vol in te zetten op het pakken van de man. Volgens officier van justitie Hester van den Eijnden was het een groot geluk dat een van de getuigen een vrijwillig politieman was en er dus een uitstekend signalement was.

Ook de auto viel op, hij blonk alsof hij net uit de showroom kwam. Het combineren van gegevens van de telefoon-zendmasten in de buurt van de twee plekken leverde ook ‘zeer bruikbare gegevens’.

Quote Volgens officier van justitie Hester van den Eijnden was het een groot geluk dat een van de getuigen een vrijwillig politieman was en er dus een uitstekend signale­ment lag.

Een oproep leverde niet alleen tips, maar ook meer mogelijke slachtoffers: een meisje van 17 was lastiggevallen bij Bladel en een vrouw voelde zich bespied vanuit een auto in Reusel. Zij staan (nog) niet op de tenlasteleggingen.