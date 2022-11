Vermiste Silvana had relatie net verbroken, ex-partner heeft gewelddadig verleden

Vier weken afgesloten geweest, maar nu is fietspad tussen Westerho­ven en Riethoven klaar

RIETHOVEN / WESTERHOVEN - Het nieuwe fietspad langs de Heuvel in Westerhoven en Dorpsstraat in Riethoven is klaar. Ook de autobaan heeft een opknapbeurt gekregen en is van een nieuwe asfaltlaag voorzien. De verbinding tussen Westerhoven en Riethoven was voor deze werkzaamheden vier weken afgesloten, maar kan vanaf deze week weer gebruikt worden.

14 november