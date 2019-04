Vermiste Truus Kramer uit Hulsel na zwerftocht gevonden in Belgische gracht: ‘Het had niet veel langer moeten duren. Ze had al blauwe lippen’

HULSEL/TURNHOUT - Truus Kramer (76) uit Hulsel, die sinds maandagochtend werd vermist, is dinsdagmiddag gevonden in België. De vrouw werd met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in een gracht. Ze is opgenomen in het ziekenhuis van Turnhout.

Zoon Bart Kramer, die samen met familie en vrienden al sinds maandagochtend op zoek was naar zijn moeder, kreeg dinsdagmiddag een telefoontje dat zijn moeder in het ziekenhuis in Turnhout lag. ,,Ze was door een boer aangetroffen in een gracht, volgens mij in Meerle”, vertelt een immens opgeluchte Kramer aan de telefoon in de ziekenhuiskamer waar zijn moeder onder een warme douche staat bij te komen. ,,Ze stond in de gracht, met blauwe lippen. Het had niet veel langer moeten duren.”

Lees ook Truus Kramer uit Hulsel al ruim etmaal vermist: waarschijnlijk gezien in Boxtel Lees meer

Boxtel

De licht dementerende vrouw was sinds maandagochtend vermist. Ze bleek met haar fiets naar Breda te zijn gefietst, waar ze boodschappen deed bij de Jumbo. Vanaf dat moment ontbrak ieder spoor. Haar drie kinderen startten een grote zoektocht naar haar, samen met familie en vrienden. De tocht bracht hen naar Boxtel, waar Truus Kramer gesignaleerd zou zijn.

,,Ik verwacht dat ze daar niet is geweest, maar het was de enige tip die we hadden", aldus Kramer. ,,We hebben ook in Tilburg en Breda gezocht.”

Quote Ze heeft een wond aan haar hand, maar we weten niet hoe ze daaraan komt. Bart Kramer, zoon

Behalve dat zijn moeder onderkoeld was geraakt, lijkt ze geen ernstig letsel aan haar zwerftocht te hebben overgehouden. ,,Ze heeft een wond aan haar hand, maar we weten niet hoe ze daaraan komt. Of ze misschien is gevallen met haar fiets, of door iets anders.”