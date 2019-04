Vermiste Truus Kramer uit Hulsel na zwerftocht onderkoeld aangetroffen: opgenomen in ziekenhuis Turnhout

Zorgen van heemclubs na fiasco met archeolo­gisch onderzoek in De Donk

9:24 VESSEM - De leden van de heemkundevereniging van Wintelre, Knegsel en Vessem hebben in een brief hun zorgen geuit over de gang van zaken rond de mislukte archeologische studie in De Donk. Het onderzoeksfiasco is volgens hen reden om het huidige erfgoedbeleid van de gemeente kritisch onder de loep te nemen.