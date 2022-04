Vermoeden van brandstichting in Valentinuskapel, politie vraagt om tips

‘Alles in oude luister herstellen’

De inwoners van Westerhoven reageerden donderdag aangeslagen op de brand. De kapel is voorlopig afgesloten voor publiek. De kapelmeesters zijn donderdagavond wel al bij elkaar gekomen om te bespreken hoe het verder moet na de brand, zo wordt gemeld op de Facebookpagina van de stichting. Zij zijn vastbesloten om ‘alles in oude luister te gaan herstellen,’ zo schrijven ze op de pagina.

Plek voor troost, steun en rust

De kapel en de bijbehorende waterbron is een geliefde plek in het dorp en de regio, waar veel mensen naar toe gaan als ze rust, troost of steun nodig hebben. Er worden dagelijks kaarsjes gebrand voor zieke mensen, of om steun te vragen voor een examen of een operatie, zo vertelde kapelmeester Jos Smolders donderdag.