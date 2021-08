Vernieuwd Elsenhof-plein opgeleverd

Wielerkoer­sen kregen zware klappen door corona, maar jurylid Hans Kusters mag eindelijk weer aan de bak

25 juli VELDHOVEN - Waken over het eerlijk verloop van wielerkoersen, dat is wat jurylid Hans Kusters uit Veldhoven al meer dan vijftig jaar doet. Maandag is hij er in Duizel bij het eerste post-coronarondje rond de kerk in deze regio weer bij.