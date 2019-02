Verongelukt clubicoon Henk Berben (75) herdacht met minuut stilte bij Oirschot Vooruit: ‘Groen-witter heb je ze niet’

OIRSCHOT - Met een indrukwekkende minuut stilte heeft voetbalclub Oirschot Vooruit clubicoon Henk Berben zondag herdacht. Schouder aan schouder stonden spelers en publiek voorafgaande aan de thuiswedstrijd tegen RKSV Prinses Irene stil bij zijn plotselinge overlijden. Berben kwam vrijdag om het leven nadat een vrachtwagentje hem aanreed in zijn thuisplaats Oirschot.

Berben, bijna zestig jaar lid van de voetbalvereniging, werd geschept bij het oversteken van de Kempenweg. Hulpdiensten rukten massaal uit. Helaas kwam hulp te laat voor de fietser. De voetbalfanaat in hart en nieren overleed na het noodlottige ongeval ter plekke.

Quote Henk ademde Oirschot Vooruit. Henk kende iedereen en iedereen kent Henk Berben. Oirschot Vooruit

Jarenlang stond Berben aan de deur bij de club om bezoekende verenigingen de weg naar de kleedlokalen te wijzen. ,,Henk ademde Oirschot Vooruit. Henk kende iedereen en iedereen kent Henk Berben”, schrijft de aangeslagen club op haar website. ,,Niet alleen leden van onze club. Heel veel voetballers en voetballertjes van verenigingen uit onze regio kenden Henk: een levende legende.”

Berben schopte het bij de Oirschotse club tot het eerste elftal. Een knieblessure maakte een einde aan zijn spelersloopbaan. Hij zette zich daarna op tal van manieren in voor de club: Berben inde de contributie, bezorgde clubblad De Treffer en was seizoenen lang grensrechter. Vanuit die rol ging hij in 1979 mee met een trainingskamp aan de Spaanse kust.

Levensbedreigend ziek

Een paar jaar geleden werd Henk ernstig ziek. ,,Hij moest zijn taken voor de club neerleggen. Zijn ziekte werd zelfs levensbedreigend.” Vanuit de Wensambulance keek hij naar wat misschien wel eens de laatste wedstrijd van zijn leven zou kunnen zijn. ,,Hij genoot ervan. En tot ieders verbazing knapte Henk weer op. De laatste twee jaar was hij weer volop op Moorland (het sportpark, red.) aanwezig. Ook maakte hij met mooi weer flinke fietstochten.”

Tot afgelopen vrijdag. Zijn laatste fietstocht. ,,Een verschrikkelijk ongeluk maakte een einde aan zijn leven. Henk, voor al die jaren jouw inzet en betrokkenheid bij Oirschot Vooruit willen wij jou heel veel danken.” Ter nagedachtenis aan Henk heeft het bestuur, in samenwerking met de kantinebeheerder, een plaats in de kantine ingericht. ,,Dat hij mag rusten in vrede.”

Groen-wit hart

Op de Twitterpagina van Oirschot Vooruit halen voetballers uit de regio mooie herinneringen op. ,,Groen-witter heb je ze niet. Rust zacht Henk.” Of: ,,Met Henk heb ik mijn eerste kampioenschappen behaald. Man met een echt groen-wit hart”, schrijft iemand. Een ander zegt: ,,Henk zorgde ervoor dat ik veertig jaren geleden lid werd van Oirschot Vooruit. Een boegbeeld en voorbeeld voor veel mensen.”