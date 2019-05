Verpleegkundige uit Vessem overleefde ternauwernood oefening Defensie tijdens hittegolf

VIDEOVESSEM - Het had weinig gescheeld of Milou Waterschoot uit Vessem had een oefening op de hei van de landmacht niet meer na kunnen vertellen. Niet vanwege kogels of fysiek geweld, maar vanwege de hitte. Ze is een van de tientallen militairen in opleiding die tijdens oefeningen ernstig werden geveld door de hitte, blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla.

Praten kost heel veel energie, ze heeft moeite met dingen onthouden en het terugzoeken van informatie. Milou Waterschoot uit Vessem is niet meer de vrouw die ze was. De vrouw die droomde van een baan als militair verpleegster. Tijdens de opleiding bij Defensie overleefde ze ternauwernood een oefening in eigen land tijdens een hittegolf, vertelt ze tijdens een uitzending van Zembla die donderdagavond wordt uitgezonden. „Het was kantje boord.”

Uit onderzoek van het televisieprogramma blijkt dat tientallen militairen hitteletsel opliepen tijdens oefeningen. Niet in warme landen, maar gewoon in Nederland, op de hei. Door hittegolven liepen de temperaturen zo hoog op dat militairen uren in de brandende zon liepen. De oefeningen of de kledingvoorschriften hadden moeten worden aangepast, maar dat gebeurde in veel gevallen niet.

Drie militairen buiten bewustzijn

Voor Milou gaat het fout in de zomer van 2017 tijdens een oefening op de Arnhemse hei. De Vessemse loopt net als de anderen verplicht in volledig uniform: een winterbroek, een dik t-shirt, jas, vest, rugzak, handschoenen en helm. Er mag dan een hittegolf zijn, geen kledingstuk gaat uit. Vooral de smockjas, die wordt ervaren als een ‘plastic zak zonder ventilatie’, houdt veel warmte vast.

Na een pittige wandeling in tempo van anderhalve kilometer door het mulle zand, wacht Milou en co. ook nog een commandantenmars. De leidinggevende bepaalt het tempo, daar achter wordt een rij formeert. Als er gat van meer dan twee meter tussen de militairen valt, moet heel de oefening opnieuw. In de volle zon raken er vlak achter elkaar drie mensen buiten bewustzijn.

Milou is de laatste van het drietal: „Ik schoof elke keer uit. Daarna ben ik gaan zwalken en voorover gevallen met mijn gezicht op het wapen. Ik moest drinken, maar het lukte niet om het flesje naar mijn mond te krijgen. Dat was te zwaar. Ze hebben me nog drie keer rechtop gezet om me opnieuw te laten starten, maar ik bleef maar door mijn benen zakken. Ik kreeg te horen dat als ik niet door zou gaan, dat het klaar was. Dat ik mijn droom kon vergeten.”

Lichaamstemperatuur 41 graden

Maar doorgaan is geen optie. Milou raakt buiten bewustzijn, als haar lichaamstemperatuur wordt gemeten blijkt die 41 graden. Ze wordt in paniek in de schaduw getild en krijgt een paar coldpacks tegen haar lichaam: „Later hoor je dat je in een bak met ijs gelegd had moeten worden en tot je ondergoed uitgekleed had moet worden. Ik had mijn shirt, mijn broek en mijn schoenen nog gewoon aan.”

Uiteindelijk duurt het vijf uur voordat ze in het ziekenhuis aankomt. De Defensie-arts adviseert haar om twee weken rust te houden, daarna wordt ze terug de opleiding ingestuurd. Ze probeert daarna weer te sporten om haar conditie weer op peil te krijgen. Pas als ze na anderhalf jaar een hittetolerantietest doet, wordt duidelijk welke risico’s er zijn genomen. Bij deze test wordt duidelijk wat de lichaamstemperatuur is als je hartslag door inspanning toeneemt.

Wandelende tijdbom

„Uit de test kwam naar voren dat mijn hartslag niet meer boven de 150 mag komen. Op het moment dat mijn hartslag daar wel boven komt, loopt mijn temperatuur alweer op.” Ze weet dan ook dat een carrière als militair verpleegkundige geen optie is. Als ze op uitzending zou moeten naar een warmer land, zijn de risico’s heel groot. „Dat was het risico groot dat ik het niet zou overleven. Dan zou ik eigenlijk en wandelende tijdbom zijn.”