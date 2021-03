Verrassing voor cv De Broemies

Arnold uit Oirschot ziet Abraham, maar een groot feest zit er niet in

6 maart OIRSCHOT - Arnold Smetsers, bewoner van Ons Hofje van Lunet zorg in Oirschot, had er een hard hoofd in. Maar hij heeft zijn vijftigste verjaardag zaterdag toch nog een beetje kunnen vieren. Hij kreeg een heuse serenade. Hoe vergaat het andere mensen in de woonvormen van zorginstellingen?