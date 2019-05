Vers horecabloed voor Hoogeloon

,,Het is pandeigenaar Jos Lamers geweest die ons enthousiast heeft gemaakt om de bestaande cafetaria over te nemen toen die begin dit jaar vrij kwam. We wonen vlakbij in Casteren, maar Hooge­loon is wel mijn geboortedorp en dat trekt. Ik heb het frietbakken geleerd bij Kruidenlucht en natuurlijk breng ik de ervaring van een eigen zaak in Reusel mee”, zo legt Peters zijn keuze uit.