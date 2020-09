Vers van de pers, appelsap uit eigen tuin tijdens de sap-persdag in Oirschot

OIRSCHOT - De appelmoes en appeltaarten komen je neus uit maar de appels zijn nog lang niet op. Gelukkig is er de sap-persdag in Oirschot. Voor de zesde keer werd deze zaterdag georganiseerd en de animo was groot. Bijna 8 ton fruit werd er verwerkt. Goed voor zo'n 4.500 liter puur sap, afhankelijk van de appelsoort friszuur of juist zoetig van smaak.

De organisatie is in handen van Stichting Mooi Straten uit Oirschot. Jan Waalen en Paul Henst zitten in de werkgroep Sap-persen. Erik van den Oord coördineert de samenwerking tussen de vrijwilligers. ,,Zonder die vrijwilligers was dit niet te doen" stelt hij. ,,Dan wordt het allemaal veel te duur."

Veel belangstelling

Henst vertelt dat hij jaren terug zelf met een overschot aan appels zat te kijken en terecht kwam op de sap-persdag bij het Boerenbontmuseum in Gemert. "Ik heb meteen die pers gecontracteerd voor Oirschot. Ze dachten eerst nog dat we niet aan de minimumhoeveelheid van 10 ton zouden kunnen komen maar er was meteen al heel veel belangstelling. Men komt van heinde en ver want zoveel van deze persen staan er niet hier in de regio.”

Mensen melden zich vooraf aan en komen op een afgesproken tijdstip naar de pers. Hun fruit wordt gecontroleerd en vervolgens gaat het de pers in. Daar wordt het gewassen, gehakseld, zeven keer gezeefd en op 80 graden gepasteuriseerd. Vervolgens komt het in pakken van 5 liter de pers uit.

Ina en Erik van Ingen brengen hun fruit al jaren: ,,We gingen ooit met 96 pakken naar huis; dit jaar hebben we minder vanwege de droogte.”

Dronken koeien

Erik van den Oord vertelt dat er zelfs voor de pulp die overblijft een goede bestemming is gevonden. ,,Varkens en koeien vinden het heerlijk. Al werden de koeien in het begin wel dronken toen de pulp begon te gisten in hun magen.”