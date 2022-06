Verslavingsinstelling Rodersana trekt de stekker eruit; ‘Structureel personeelstekort niet op te lossen’

De Wetering in Knegsel niet volledig openbaar, ‘Knegselna­ren zijn de grootste verliezers’

KNEGSEL - Voetgangers, fietsers en bestemmingsverkeer kunnen De Wetering in Knegsel niet langer als doorgaande weg gebruiken. Er is uitspraak gedaan in een jarenlang lopende zaak over of de weg wel of niet openbaar is.

6:12