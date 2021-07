Vertraging voor Bergeijks geboortebos

In het bosgebied aan de Eerselsedijk in Bergeijk wordt voor elk kind dat in 2020 geboren is en woonachtig is in de gemeente een boom aangeplant. Deze geboortebomen staan symbool voor een groenere toekomst. De realisatie van het Bergeijkse geboortebos was aanvankelijk voorzien in het eerste kwartaal van 2021, maar corona gooide toen roet in het eten. Inmiddels is de aanleg van het bos verplaatst naar november.