‘Vervelend kruispunt’ was bekend, toch ging het mis: werkstraf na dodelijk ongeval Casteren

Inwoners Westerho­ven willen een buurtsuper en extra woningen

17 maart WESTERHOVEN - De inwoners van het dorp geven het leven in Westerhoven een gemiddelde 7,7. Dit cijfer is gebaseerd op een enquête onder de 800 huishoudens in het dorp, waarvan 250 formulieren ingevuld zijn teruggestuurd. De inwoners van Westerhoven zijn tevreden, voelen zich veilig en verbonden. Wel willen ze graag een buurtsuper.