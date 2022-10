Vervoer met vrijwilligers alternatief voor bus of taxi

HULSEL - De reguliere busverbinding is jaren terug al gesneuveld in een bezuinigingsronde en de afstand vanuit Hulsel naar een ziekenhuis is minimaal 25 kilometer. De KBO’s in Reusel-De Mierden gaan komende tijd ‘Automaatje’ promoten. Zaterdag 8 oktober wordt er tijdens een gezondheidsdag in Hulsel informatie over gegeven.

,,Vooral het vervoer naar het ziekenhuis is voor ouderen in het dorp vaak een probleem,” zegt Sjef van Herk van de KBO kring Reusel-De Mierden. ,,Zo lang iemand zelf een auto kan besturen is er geen probleem. Maar zodra zelf auto rijden niet meer lukt, wordt dat anders. Nu wordt Automaatje al op meerdere plaatsen uitgerold, maar er zijn weinig plaatsen waar er zo veel behoefte aan is als in Hulsel. Want behalve een buurtbus naar Bladel is er geen openbaar vervoer.”

Vrijwilligers nodig

Dat Automaatje gebruikmaakt van vrijwilligers als chauffeur is nog wel een dingetje, weet Van Herk ook. ,,Maar de eerste vrijwilligers hebben zich hier ook al aangemeld”, zegt hij.

Op de tweejaarlijkse gezondheidsdag wordt verder informatie gegeven over hoe je vitaal kunt blijven en wat een goede invulling van de vrije tijd kan zijn. Er kan gefietst worden op een van de Reuselse Duofietsen, het gemeentelijk loket A tot Z geeft uitleg en er is informatie over domotica, buurtzorg en het Seniorweb. Ook is er live muziek.

De Gezondheidsdag is zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur in het Drieske in Hulsel. De toegang is gratis.