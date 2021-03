Verwijderen slibophoping moet weer water in Grootmeer brengen

EERSEL - Het waterpeil in het Grootmeer tussen Wintelre en Vessem is zo laag dat de bodem van het ven deels blootligt. Het weghalen van riet en slib bij een knuppelbruggetje blijkt geen afdoende oplossing.

Al vanaf de jaren vijftig worden de vennen gevoed met spoelwater vanuit de vlakbij gelegen drinkwatervoorziening van Brabant Water. Daardoor is het zeldzame oeverkruid nog steeds rijkelijk aanwezig in het Grootmeer dat met achttien hectare een van de grootste heidevennen van ons land is, volgens Daan Custers van Bureau van Nierop. ,,De meren behoren tot het Natura-2000 gebied Kempenland-West. De waarde van dit gebied is zo groot, die willen we behouden.”

Vanaf de parkeerplaats tuurt de senior ecoloog met een verrekijker naar de waterstand in het Klein Meer. ,,Ik dacht dat ik enkele droge plekken zag. Dat zou mooi zijn geweest, maar het water staat nog steeds te hoog.”

Verbindingssloot

Het is de bedoeling dat het water vanuit het Kleinmeer via een verbindingssloot en rabattensysteem naar het Grootmeer loopt. Deze vrijdagmorgen hijst Custers zich met Koen Jellema van de gemeente Eersel in een waadpak om te onderzoeken waarom het waterpeil in het Kleinmeer zo hoog blijft.

De eerste gedachte was dat de oorzaak lag in een verbindingssloot tussen het Klein- en Grootmeer. Uit deze sloot is afgelopen week een laag organisch slib verwijderd en riet gemaaid. ,,Het riet is belangrijk voor broedvogels zoals de roerdomp. Maar het houdt ook slib vast”, weet Jellema die beleidsmedewerker Bos, Natuur en Groen is.

Kunststof buis

Onder het knuppelbruggetje kon het riet niet goed weggehaald worden. Daarom is daaronder een kunststof buis aangebracht waardoor water uit het Kleinmeer het Grootmeer kan bereiken. Jellema: ,,We waren ervan overtuigd dat dit de bottleneck was.” Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Onlangs kreeg Custers van Brabant Water het signaal dat het waterpeil in het Kleinmeer niet echt daalde.

Gewapend met schop en stok waadt het tweetal even later via de verbindingssloot richting het Kleinmeer. Met de stok stelt Custers vast dat er nog enkele centimeters slib op de bodem ligt. ,,Hier is al zeker twintig centimeter afgevoerd. Een klein laagje hoort bij de natuurlijke vegetatie.”

Opgehoopt slib

Tot hun knieën in het water baant het duo zich vervolgens een weg tussen het riet dat aan de rand van het Kleinmeer groeit. Daar stuiten ze op een obstructie in de vorm van opgehoopt slib. Met zijn schop maakt Jellema een geul waardoor het water weer enigszins gaat stromen. Hier lijkt een oplossing in zicht.

De mannen besluiten om de komende week met handkracht de obstructie te lijf te gaan. ,,We laten de opeenhoping van organisch materiaal hier wegscheppen zodat de stroming verder verbetert. Dit is een oplossing die snel effect heeft. Daarna beraden we ons over het vervolg”, besluit Custers.