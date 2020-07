Verwilderde wadi in Eersel wordt oase van rust, vlindertuin en leuke speelplek

De wadi, de waterbuffer schuin tegenover de buurtboerderij lag er verwilderd bij. Een doorn in het oog voor bestuurslid en vrijwilliger van de stichting Buurtboerderij Willie Timmermans: ,,Het was een wildernis, een troep waar wij wat wilgentakken en schors haalden voor de dieren. Ik dacht daar kunnen we toch wel wat mooiers van maken. Zo kwam ik op het idee voor een vlindertuin.”

Bestuurslid Cees Beemer zorgde voor de nodige sponsoren en subsidies die de aanleg mogelijk maakte. Vrijwilligers en buurtbewoners realiseerden in een jaar tijd een klein paradijsje. Timmermans: ,,We hebben het terreintje helemaal omheind, met twee toegangspoortjes die altijd open zijn. Er is een basisplan gemaakt met een wandel- en blote voetenpad. Dit pad met stukken ondergrond als steen, kiezel, zand en turf wordt al veel gebruikt.”

Stekjes

Er is een basisbeplanting aangebracht met planten, wilde bloemen, struiken en enkele bomen. Verder wordt de tuin beplant met wat buurtbewoners en bezoekers van de buurtboerderij aandragen. Timmermans: ,,Dat kan van alles zijn. Ze komen met stekjes aan en bloemen die over zijn uit de eigen tuin. Ik zie nu weer een aantal siergrassen, die er gisteren nog niet stonden. Ze mogen alles zelf planten. Graag zelfs. Zo ontstaat er een mooie diverse beplanting.”

In de tuin is een insectenhotel, verschillende bankjes en een pomp neergezet met gietertjes, zodat kinderen de planten water kunnen geven. Daar wordt al druk gebruik van gemaakt. Een ouder die met de kinderen Noud en Pim komt aangelopen heeft meteen geen omkijken naar hen. De twee jonge kereltjes zijn meteen druk met het water pompen, spelen en lopen. Ze besluiten zelfs om een vrijwilliger te helpen met het timmeren.

Rolstoelen

Er komt nog een houten plateau, waarop rolstoelers verhoogd van het moois kunnen genieten. Beemer: ,,De tuin is nog niet klaar, maar veel ouders met kinderen weten de tuin al te vinden. In de verdiepte wadi is het een oase van rust. We willen nog in combinatie met de boerderij komen tot een educatief pad. Verder hopen we op stagiaires die helpen bij het onderhoud.”

Na de officiële opening op zaterdag 11 juli zijn er vanaf 14.00 uur kinderactiviteiten.