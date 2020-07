Verwoestende brand niet grootste hobbel voor Interia in Bergeijk: ‘Het is gewoon een drama’

Wat zwartgeblakerde resten, meer is er niet over van de loods aan de Burgemeester Aartslaan in Bergeijk, waarin kantoor, werkplaats en magazijn van Interia gevestigd waren. Rond half tien dinsdagavond werd directielid en projectleider Jeroen Jansen gebeld dat er brand was. „Ik woon er twee minuten vandaan, dus ik ben meteen die kant op gereden.” Toen hij arriveerde sloegen de eerste vlammen naar buiten. Ook de brandweer was al gealarmeerd door een omwonende.