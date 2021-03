Vessem het Montmartre van de Kempen

VESSEM - Vroeger maakte Jerry Voorjans foto’s van een plaats delict of een trouwerij. Tegenwoordig drukt hij portretten en foto’s af op staal, zoals de oude motorkap van een auto. Ook is de fotograaf-kunstenaar bezig met de organisatie van een nieuw kunstevenement in Vessem.

Kunstschilders, beeldhouwers, keramisten en andere kunstenaars die op straat bezig zijn en hun werk exposeren. Zo ziet de in Vessem woonachtige Jerry Voorjans voor zich hoe een nieuwe kunstevenement in het dorp er uit komt te zien.

Montmartre in Parijs

Hij vergelijkt het met Montmartre in Parijs, een wijk waar kunstenaars naar toe trekken. Voorjans ziet in gedachten al voor zich hoe de kunstenaars op de Jan Smuldersstraat vanaf het voormalige café de Brouwketel tot aan de Gouden Leeuw aan het werk zijn en hoe mensen hun werk bewonderen. Het evenement moet plaatsvinden op de eerste zaterdag of zondag van september.

,,Ik heb al verschillende kunstenaars uit de regio gesproken en zij zijn enthousiast. Het gaat om staalwerkers, kunstenaars die sculpturen maken van ijzer of restmateriaal, keramisten en schilders. In de omgeving van Vessem zitten zo’n vijftig kunstenaars en ik wil van Vessem een kunstenaarsdorp maken.”

Dat is niet de enige reden dat hij het initiatief neemt voor het kunstevenement. Voorjans is fotograaf-kunstenaar en drukt portretten en foto’s af op staal. De platen die hij daarvoor gebruikt zijn afkomstig van sloopauto’s, zoals de motorkap of het dak.

Tweehonderd bruiloften

Hij kwam op het idee toen hij op het North Sea Jazz Festival iemand zwart-wit silhouetten op cd’s zag verkopen. ,,Ik wilde niet hetzelfde doen, maar het zette me aan het denken. Op dat moment maakte ik foto’s van trouwerijen, kinderen en communies. Ik ging naar tweehonderd bruiloften in een jaar, dat werd een sleur. Nu doe ik dat minder vaak.”

Eerder had hij de overstap gemaakt naar het maken van die feestelijke foto’s, nadat hij tien jaar bij technische recherche als fotograaf had gewerkt. ,,Daar maakte ik in de studio foto’s van een partij cocaïne, maar ik was ook op een plaats delict. Je kreeg veel voor de kiezen, bijvoorbeeld kindermisbruik. Ik raakte afgestompt en besloot blije gezichten te gaan fotograferen.

Inmiddels heeft hij weer een overstap gemaakt. Tijdens het evenement in Vessem hoopt hij zijn werk onder de aandacht te brengen. Zo ver is het nog niet. Voorjans beschikt nog niet over een vergunning en de gemeente moet toestemming geven voor de wegafsluiting. ,,Als het coronatechnisch kan dan gaat er zeker iets gebeuren. Als de straat niet afgesloten kan worden, kunnen we gebruik maken van de tuin van de Gouden Leeuw.”