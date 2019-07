Vestia gaat klachten huurders Bergeijk doornemen

BERGEIJK - Woningcorporatie Vestia gaat na de zomervakantie in groepen van elk vijftig huurders in Bergeijk de klachten inventariseren van bewoners. De bedoeling is aan die klachten ook snel iets te doen als dat kan.

Vestia voelt zich niet geroepen om bij te dragen aan de opgave van sociale huisvesting voor Bergeijkenaren. Het uitgangspunt van de corporatie is het bestaande eigendom aan woningen te verkopen aan een andere corporatie. Dat antwoordde wethouder Manon Theuws dinsdag in de raadsvergadering. Vestia bezit 446 huurwoningen in Bergeijk.

Theuws reageerde op vragen van fractievoorzitter Mark Verhoeven (Lokale Partij Bergeijk) tijdens de behandeling van de Perspectievennota. Verhoeven merkte op dat het ‘triest gesteld was’ met de wijze waarop Vestia haar woningen beheert. De woningcorporatie verkeert in slecht financieel weer en wil van de woningen af. Verhoeven vindt dat Bergeijk de druk moet opvoeren. ,,Het is goed dat Vestia nu stappen onderneemt om ieder geval iets te doen aan al die klachten”, aldus de wethouder.

Projectontwikkelaars

Wil Rombouts (GroenLinks-PvdA) hield een pleidooi om meer te bouwen. ,,De gemeente moet daarin de regie pakken en niet wachten op derden”, zei hij. In alle kernen kan volop gebouwd worden, was het antwoord van wethouder Mathijs Kuijken. Alleen op 't Hof is dat lastig omdat de gemeente daar geen grond in eigendom heeft. De raad ziet graag dat er gebouwd wordt voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen en starters. ,,Maar dat is vaak niet de wens van particuliere initiatiefnemers en projectontwikkelaars", zo gaf Kuijken aan.