Vestia-huurders in Bergeijk klagen steen en been: kamerleden willen dat minister ingrijpt

Vestia is een Rotterdamse woningcorporatie in financiële problemen. De corporatie heeft een saneringsopdracht gekregen van de Rijk. Vestia heeft vooral woningen in Zuid-Holland, maar heeft er ook honderden in de gemeente Bergeijk. Er is sprake van dat de woningen overgenomen worden door een andere corporatie, Woningbelang in Valkenswaard, maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid.