Viaduct Molenstraat Riethoven/N69 weer open voor verkeer

De Molenstraat in Riethoven was voor de aanleg van deze passage over de N69 een maand afgesloten voor alle verkeer. De Molenstraat is over een lengte van 250 meter voor dit nieuwe viaduct verhoogd. Het nieuwe viaduct ligt vier meter hoger dan de Molenstraat. Vanaf Riethoven heeft het autoverkeer voorrang op het verkeer komende vanaf de Keersopperdreef. Door de hoogte van het viaduct is echter niet te zien of er al verkeer vanuit de Keersopperdreef richting Riethoven komt gereden.