Viaducten nieuwe N69 krijgen gestalte, asfaltering vordert gestaag. ‘Weg eind dit jaar klaar’

Militairen kazerne Oirschot in quarantai­ne in hotel in Eindhoven

3 maart EINDHOVEN - In het Van Der Valk hotel in Eindhoven zijn militairen van 13 Lichte Brigade zonder coronatest in quarantaine geplaatst. De Koninklijke Landmacht wil er zeker van zijn dat niemand corona heeft, voor de groep naar Duitsland zal vertrekken. Er heerst veel onvrede onder de militairen over de huidige omstandigheden.