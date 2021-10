Victor Pop (66) uit Riethoven benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Pop (66) heeft een lange staat van dienst in de gezondheidszorg. Hij promoveerde in 1991 op het onderwerp ‘postpartum depressie’. Tot 2004 werkte hij als huisarts. Hij was - vaak op vrijwillige basis- betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Schildklierproblemen, onder meer bij zwangere vrouwen, hadden daarbij zijn bijzondere aandacht.

Inzet tijdens corona-pandemie

In 2001 was hij mede-oprichter van SHoKo (Stichting Huisartsen organisatie Kempen en omstreken). Daaruit ontstond later PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant). Dit is inmiddels uitgegroeid tot een eerstelijns zorggroep waar 200 huisartsen bij zijn aangesloten.

Noemenswaardig is ook zijn inzet tijdens de corona-pandemie. Hij is mede-oprichter, supervisor en fysiek meewerkend arts van de bovenregionale COVID-19 cohort afdeling in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Deze afdeling is als noodvoorziening opgericht op verzoek van het regionale crisisteam.