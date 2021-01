Vier arrestaties na vondst hennepknipperij in Casteren

Hebben jullie net een baby gekregen of in blijde verwach­ting? Deel dan jullie verhaal met ons

13 januari Eindhoven verwacht rond deze periode een kleine babyboom. De organisatie 040verloskunde zag in de eerste maanden na de eerste lockdown een stijging van het aantal zwangere vrouwen dat zich aanmeldde. Ook in juli wisten aanstaande ouders 040verloskunde massaal te vinden. Wij zijn nu op zoek naar die kersverse vaders en moeders die met hun verhaal en foto in de krant willen.