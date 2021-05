Vier dagen zelf, maar toch ook samen, aan de wandel in Eersel

Geen avondvierdaagse zoals vanouds, maar wel een uitstekend alternatief dat binnen de huidige omstandigheden past. De organisatie, bestaande uit Robert Suijkerbuijk, Bastiaan en Yvonne Hommel, Emilio en Marijke Verhoeven en Bas Smetsers, en een aantal werkgroepjes met vrijwilligers, hoopt hiermee alle enthousiaste wandelaars weer een paar mooie en leuke wandelingen in en rondom het dorp te bieden. In de week van 23 tot en met 30 mei wordt er aandacht besteed aan gezonde en doelgerichte beweging, voor velen een welkome activiteit.

Hommel: ,,We hebben met veel pijn in ons hart vorig jaar de eerste jubileum-editie moeten annuleren. Om de drempel te verlagen is besloten het dit jaar helemaal gratis te doen, en we geven de deelnemers ook nog iets mee voor onderweg.”

Acht verschillende startpunten

Er zijn vier nieuwe routes uitgezet van 2,5 kilometer, en vier van vijf kilometer. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de loopweek de routes thuis in de vorm van een kaartje en routebeschrijving. Iedere route heeft een andere kleur en een ander startpunt ergens in Eersel. Acht verschillende startpunten dus, herkenbaar aan een speciaal bord. Dat geeft dit jaar meer variatie in de routes.

Deelnemers hebben de mogelijkheid om binnen acht dagen vier routes te lopen. De volgorde is vrij en er is geen vaste starttijd. Op iedere route staat een QR-code die linkt aan een filmpje van mascotte Stappy.

Deelnemers schrijven zich online in. Hommel: ,,Dat is dit jaar voor het eerst en best wel een succesje. Uitnodigingen zijn met een linkje rondgestuurd; het woord verspreidt zich snel, zeker binnen de scholen. Dat gaan we er in houden. We verwachten dit jaar ruim vierhonderd deelnemers. De grootste doelgroep blijft de basisschooljeugd met ouders.”

Medaille

Helaas geen gezamenlijke warming-up en finish op de Markt, en ook niet lopen in grote groepen. ,,Door die spreiding is het op de Cartierheide op zondagen drukker dan op onze routes”, denkt Hommel. Aan het einde van de loopweek krijgen alle deelnemers corona-proof een medaille bezorgd, want geen vierdaagse zonder medaille.