Vier enorme windmolens langs A67: strijd tussen natuurorganisaties, en gemeente Bladel en provincie

Want hoewel het windparkje pal langs de snelweg komt te liggen, staan de voeten van de windturbines wel in zwaar beschermd NNB-natuurgebied (NatuurNetwerk Noord-Brabant), zo bleek donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Aantasting valt reuze mee

Volgens de gemeente Bladel, gesteund door de provincie, valt het met de aantasting reuze mee. Want de ‘footprint’ van een windmolen tast minder dan 1 hectare natuurgebied aan en zou daarmee aan de Brabantse natuurbeschermingsregels voldoen. De BMF en medestanders zien dat anders. Want als je het gebied meerekent waarboven de enorme wieken van de 234 meter hoge turbines ronddraaien, kom je op veel meer dan 1 hectare uit, zei de raadsman van BMF.

Maar zelfs al zou de Raad van State meegaan in het verhaal van BMF en de vergunningen voor de vier windmolens vernietigen, dan betekent dat zeker geen einde verhaal voor het windmolenproject. Want Noord-Brabant heeft intussen haar eigen strenge Verordening Ruimte aangepast waardoor het bouwen van windturbines in beschermde natuurgebieden veel eenvoudiger wordt. En voor tegenstanders veel moeilijker te bestrijden.

Quote Maar de natuur lijdt net zo goed schade als omwonenden Hetty Gerringa, BMF

BMF-woordvoerster Hetty Gerringa wist wel waarom de provincie die ommezwaai heeft gemaakt. ,,De druk om meer windturbines te bouwen wordt steeds groter. En in natuurgebieden wonen weinig tot geen mensen die er bezwaar tegen maken. Maar de natuur lijdt net zo goed schade als omwonenden. En er zijn veel betere locaties in de regio voor deze windmolens.’’

Volgens de gemeentewoordvoerster van Bladel valt het wel mee met de aantasting van de natuur. Behalve dat de windturbines vlak langs de snelweg komen, gaat de gemeente de aangetaste natuur rond de voeten van de molens flink compenseren. Bladel gaat sowieso ruim 8 hectare natuur compenseren, dat is wettelijk verplicht. Maar daarnaast wil de gemeente nog bijna 52 hectare natuur ontwikkelen. ,,Kortom, het wordt er dan toch alleen maar beter op’’, zo daagde rechter en staatsraad Eric Daalder de natuurorganisaties tijdens de zitting uit.

Nog niet eens de helft

,,Die 52 hectare zat al in de pijplijn’’, antwoordde Geringa, ,,en die nattere compensatienatuur is ongeschikt voor kwetsbare reptielen, zoals de gladde slang die in de bossen bij de snelweg voorkomt. Bovendien is er geen enkele garantie dat die natuur wordt aangelegd. De gemeente heeft nog niet eens de helft van de 52 hectare in bezit.’’

Quote We zijn volop bezig met de verwerving van de gronden Projectleider Bladel

Een Bladelse projectleider reageerde dat BMF de natuurontwikkeling als een soort fopspeen ziet. ,,Maar dat is het zeker niet. We zijn volop bezig met de verwerving van de gronden. We kunnen alleen niet van tevoren precies aangeven welke gronden we willen hebben. Want dan gaan de prijzen enorm omhoog.’’

De natuurorganisaties vinden het hoe dan ook, los van welke natuurcompensatie dan ook, een slecht idee om windmolens- en parken in de natuur te gaan planten. Daarmee komen nog meer zeldzame dieren, planten en habitats onder druk te staan, zoals vogels en vleermuizen die door de wieken vermalen kunnen worden.

De Raad van State gaat de komende weken alle voors en tegens nog eens goed onderzoeken en doet binnen enkele weken uitspraak.