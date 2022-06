Vier gildebroeders samen goed voor 270 jaar lidmaatschap Sint-Sebastiaan in Hoogeloon

HOOGELOON - Drie diamanten en een gouden lidmaatschap stonden de voorbije Sacramentsdag centraal bij gilde Sint-Sebastiaan in Hoogeloon. In totaal tekenden vijf gildebroeders voor 270 jaren lidmaatschap.

Traditiegetrouw viert het gilde tien dagen na Pinkstermaandag de sacramentsdag om daarmee de verbondenheid met de katholieke kerk te onderstrepen. Op het gildeterrein ‘Onder d’n Boom’ kregen afgelopen donderdag de ‘diamanten’ Jan Lemmens, Antoon Smulders en Jan van Rooij van de vereniging de gouden Sint Sebastiaansspeld toebedeeld voor hun zestigjarig lidmaatschap.

Een zilveren kroontje vanuit de kring op de eerder ontvangen kringonderscheiding was er voor Ton van de Zande voor vijftig jaren gildetrouw. Met zijn veertigjarig lidmaatschap kreeg ook Remie van Bommel aandacht.

Wieleravondzesdaagsen

Op basis van zijn grote verdiensten mag Lemmens sinds 2004 als enige de titel van ‘eredeken’ dragen. Hij was de man achter de wieleravondzesdaagsen in de jaren 70 en dat dertig jaar lang. Nadien trok hij 35 jaar mede de organisatiekar van de inmiddels niet meer bestaande ‘Loonse Lentemert’.

Hij schoot zich tot gildekoning in 1976 en in 2000 en zit nu in de afbouwfase. ,,Ik heb nu nog het beheer over onze gildekamer, daarnaast heb ik in 2018 als medeorganisator het Midzomerfestival opgepakt. Daarmee proberen we jongeren enthousiast te maken om lid te worden van het gilde, bovendien zien we het als financiële activiteit. Zolang het qua gezondheid gaat, kan ik niet stilzitten.”

Quote Ik zie met lede ogen aan hoe de deelname aan vendelwed­strij­den steeds verder afkalft Antoon Smulders

Smulders legde in 1994 beslag op de koningstitel. Voor hem is vooral het vendelen belangrijk geweest. Deelname aan wedstrijden zit er vanwege zijn leeftijd niet meer in. ,,Ik zie met lede ogen aan hoe de deelname aan vendelwedstrijden steeds verder afkalft, terwijl het vendelen op zich wel populair blijft. Ik leg me de laatste jaren vooral toe op het vastleggen op beeld van bijzondere gelegenheden. In die zin draag ik bij aan de historie van de vereniging.”

Tijdens zijn zestigjarige verbintenis was ook Van Rooij twee maal koning en wel in de jaren 1992 en 1996. Naast acrobatisch vendelen was hij van 2003 tot 2017 hoofdman van gilde St. Sebastiaan. ,,De afgelopen jaren heb ik me vooral toegelegd op beheer van het archief. Op zeker moment kwam daarmee mijn slaapkamer in het gedrang, maar inmiddels heeft ons archief deels een plek gevonden in ons gildeverblijf. Om gezondheidsredenen heb ik het vendelen ook op moeten geven. Ik ben op dit onderdeel nog wel actief als jurylid.”

Dalend ledenaantal

Al in de jaren 70 was ‘gouden jubilaris’ Van de Zande lid van de gildeoverheid. Daarna werd hij politiek actief en voorzitter van de drumfanfare, maar bleef het gilde altijd trouw. Van 2004 tot 2018 was hij als deken-schatbewaarder opnieuw een gewaardeerd lid van de overheid.

Op dit moment heeft gilde St. Sebastiaan een dalend ledenaantal. ,,We proberen die trend te doorbreken met bijvoorbeeld het organiseren van het Midzomerfestival op 10 juli’’, zo verwoordt deken-schrijver Jan Hendriks de actuele situatie.