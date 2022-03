Vier jaar na de Eerselse politieke aardverschuiving

Wie haalde er in december 1960 kinderen uit Berlijn voor een bezoekje aan DAF?

EINDHOVEN - Een bezoek aan DAF door kinderen uit Berlijn. Het is december 1960 als Frans van Mierlo deze foto maakt. Wie weet nog de reden van het bezoek en wat werd er met de kinderen ondernomen? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

5 maart