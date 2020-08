Vier Linden Bergeijk wordt onderdak voor arbeidsmigranten

BERGEIJK - In het voormalige café-restaurant-zaal De Vier Linden aan het Eykereind in Bergeijk worden vanaf november arbeidsmigranten gehuisvest.

De eigenaar van het pand, dat al een hele tijd leeg stond, is Stichting Beheer De Vier Linden. Vanuit Buro ir. Herman Sengers coördineert Guus Sengers nu de bouwwerkzaamheden.

,,De gemeente Bergeijk is op zoek naar locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Vandaar dat wij het voorstel hebben gedaan om dit pand om te bouwen voor de huisvesting van deze mensen”, legt hij uit. De Vier Linden is een categorie ll-locatie, wat betekent dat er maximaal 30 mensen mogen wonen. In het pand komen een- en tweepersoonskamers, waarbij de tweepersoonskamers, die 25 vierkante meter groot zijn, ook een eigen badkamer hebben. De eenpersoonskamers meten 13,5 vierkante meter.

Buren geïnformeerd

De huurder van het pand is Axell Employment uit Tilburg, dat ook een vestiging heeft in Bergeijk. Volgens Sengers zijn de buren van het voormalige horecapand geïnformeerd over de plannen en de uitvoering. Aannemer en Bouwbedrijf Bouw Maas BV uit Eersel doet de verbouwing.

Sengers vertelt dat Axell ook een eigen beheerder in het pand heeft wonen. Daarnaast komen twee keer per week bewakers langs om de veiligheid te controleren. Axell beheert volgens Sengers 1200 bedden in Nederland voor arbeidsmigranten. ,,Ook de bestrating rondom het pand wordt vernieuwd, waardoor er veertien parkeerplaatsen op eigen terrein komen, waarvan Axell er twaalf nodig heeft voor de bewoners”, weet Sengers te melden.

Axell gaat dit pand als referentiepand gebruiken, waarbij belangstellenden kunnen kijken hoe arbeidsmigranten bij dit bedrijf worden gehuisvest. Buren en anderen kunnen als het klaar is medio november komen kijken.

Ook in Riethoven

De gemeente Bergeijk heeft huisvesting nodig voor in totaal 500 arbeidsmigranten. Dat bleek uit een onderzoek dat vorig jaar werd gehouden. Al eerder werd bekend dat ook in een bedrijfspand aan de Dorpsstraat in Riethoven de mogelijkheden voor huisvesting van arbeidsmigranten worden bekeken. Ook daar kunnen dertig arbeidsmigranten worden gehuisvest. Die plannen verkeren nog in een pril stadium.