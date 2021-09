Vier nieuwe seniorenwoningen in Vessem, gemeente Eersel staat open voor particuliere initiatieven

VESSEM - Vier nieuwe seniorenwoningen komen er in Vessem. Daar zijn de eigenaar van het perceel aan de Flinkert en de gemeente Eersel het over eens. Wel moet de initiatiefnemer de plannen nog verder uitwerken.

Hoe de seniorenwoningen aan de Flinkert in Vessem eruit komen te zien, is dus nog niet duidelijk. Pas als de plannen concreet zijn uitgewerkt, wordt meer duidelijk over onder andere de oppervlakte van de kavels, de afmetingen van de woningen en of huur of koop is.

Meedenken en meewerken

,,We krijgen regelmatig aanvragen van mensen die ruimte over hebben op hun perceel en daar woningen willen realiseren”, zegt wethouder Steven Kraaijeveld. ,,Daar willen we graag over meedenken en aan meewerken als het passend is.” Het gaat dan onder andere over aantallen, afmetingen van de woningen en of het passend is bij de rest van het straatbeeld.

Deze kleinere projecten leveren een bijdrage aan het woningaanbod in de verschillende kernen. Zo is de gemeente ook in gesprek met initiatiefnemers over de komst van nieuwe woningen rondom de Putterstraat in Vessem en de Willibrordusstraat in Wintelre.