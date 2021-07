Vies riool en elektra niet in orde; Het Drieske in Hulsel per direct gesloten

Herten, eenhoorns en giraffen maken voor buitenexpo­si­tie in Cultuur­huis Bergeijk

1 juli BERGEIJK - In het Jeugdatelier van de Bergeijkse Kunstenaarsvereniging (BKV) is het een drukte van belang. Zes kinderen zijn druk aan het lijmen en vijlen aan hun houten werkstukken. Hun kunstwerken worden binnenkort geëxposeerd in het Cultuurhuis Bergeijk als onderdeel van de expositie Beeld & Beleving die tot eind augustus op diverse plekken in Bergeijk wordt gehouden.