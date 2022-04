Vijf mannen en drie vrouwen onderscheiden, maar liefst 8 lintjes in Eersel

EERSEL - Acht lintjes zijn er uitgereikt in de gemeente Eersel. Dat is meer dan vorig jaar, toen waren het er twee. Zes personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Een gedreven gemeenschapsmens waarop men altijd een beroep kon doen. Zo wordt Ad Bierens (69) getypeerd door de Dorpsraad Steensel. De Steenselnaar was bestuurslid bij muziekvereniging Kempengroen, bestuurslid Jeugdvakantiewerk Steensel, secretaris en voorzitter van de Katholieke Onderwijsstichting Steensel, bestuurslid bij Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Ook was dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau bestuurslid bij parochie H. Lucia en Sint Willibrordus, en bleef altijd aangehaakt bij de Werkgroep rondom de Toren Sint Luciakerk.

Edwina Boudewijns-Treebusch (59) uit Eersel heeft toen ze 12,5 jaar in dienst was bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie een medaille ontvangen. Ook kreeg ze een opsteker van de dansvereniging als blijk van waardering. Dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau is staflid en verzorgt de administratie voor Summermoves, secretaris en trainster bij De Twilight Dancers, voorzitter en trainster bij Dansvereniging Let’s Dance, lid van de ouderenvereniging Nederlandse Gymnastiekunie Zuid Nederland en jurylid bij de Bond Showdans en Garde.

Virma Durinck-Lourens (76) heeft niet alleen veel betekend voor de gemeente Eersel, maar de rest van Nederland en zelfs Curaçao heeft veel aan haar vrijwillige activiteiten gehad. Als directeur en oprichter van de Stichting diversiteit en Techniek zette de Vessemse zich in om meisjes te interesseren voor techniek. In Curaçao heeft deze nieuwe Ridder in de Orde van Oranje-Nassau een zeer grote, belangeloze inzet en bijdrage geleverd in het verwerven van veel zorgmateriaal, meubilair en bedden voor Betesda Stichting Verpleeghuizen.

Samen met haar echtgenoot die onlangs is overleden pakte Clara van Hoof-Smulders (74) meerdere projecten op bij de Katholieke Kerk in Jimmy Bonga in Ethiopië. Daarnaast was dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau onder andere bestuurslid van Stichting Welzijnsfonds Eersel, vrijwilliger bij Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel wat nu Eersel voor elkaar heet, bestuurslid van de Volksuniversiteit De Kempen en lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Ook zorgt de Eerselse wekelijks voor Rubin, wiens ouders beperkt in hun fysieke mogelijkheden zijn.

Een rasechte Steenselnaar en gemeenschapsmens tot op het bot. Zo wordt Hein van Hout (61) door verschillende verenigingen in het dorp omschreven. Zo is dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau lid van de Dorpsraad Steensel en beheert hier de portefeuille verkeer en dorpsinrichting, bestuurslid en vicevoorzitter van de Tennisvereniging Steensel. Hij is al lid van VV Steensel sinds zijn achtste en was acht jaar jeugdtrainer en coach. Nu is hij nog steeds scheidsrechter. Ook zit hij in het organisatiecomité van de Wielerronde van Steensel.

Voortaan mag Ad Keeris (61) zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De Knegselnaar is een bekende in het dorp. Zo was hij voorzitter van (toen nog) Toneelvereniging ’t Ros en nam daar veel bestuurlijke taken op zich. Ook was hij lid algemeen bestuur, vicevoorzitter en lid dagelijks bestuur bij Stichting Gemeenschapshuis De Leenhoef en konden Inkoop Samenwerking De Kempen, Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel en Kempisch Ondernemers Platform op hem rekenen. Tevens is hij penningmeester van stichting Hart voor Knegsel.

Bijna zeventig jaar geleden werd Piet Riteco (85) lid van voetbalvereniging DEES in zijn woonplaats Wintelre. Dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau vervulde daar verschillende functies zoals bestuurslid en voorzitter en is daar nog steeds kantinebeheerder. Hij was van 1969 tot 2007 regio/cluster-afgevaardigde binnen KNVB Zuid en heeft daar in 1983 zelfs de zilveren KNVB waarderingsspeld voor mogen ontvangen. En in november 2007 ontving hij het KNVB Lidmaatschap van Verdienste. Tevens was hij bestuurslid bij basisschool De Disselboom.

Al 52 jaar zet Johannes van de Sande (73) zich in voor de Stichting Avondwandelvierdaagse Wintelre. Maar dit nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau doet meer. Zo is of was de inwoner uit Wintelre onder andere actief bij de jaarlijkse wandeling met picknick, het jaarlijkse eendaagse Happen en Stappen, Stichting Jeugdbelangen, Stichting dorpsfeesten Wintelre, parochie Sint Willibrordus, Katholieke Bond van Ouderen, Stichting Jongerenkoor Wintelre, de Jongeren Ontspanningsclub, Stichting KFSTJ en Werkgroep Weidevogelbescherming Zuidoost Brabant.