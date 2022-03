Vijfde zetel voor De Gewone Man kan Oirschotse raad flink opschudden

Verkie­zings­de­bat in Oirschot: ‘750 woningen bouwen in 4 jaar? Dat lukte ons de afgelopen 8 jaar zelfs niet!’

OIRSCHOT - Echt vuurwerk werd het gisteravond niet in Oirschot, bij het eerste en enige lijsttrekkersdebat een week voor de verkiezingen. Maar her en der lieten de lijsttrekkers het toch nog even knetteren: een terugkeer van dat raadsbrede akkoord is nog maar de vraag en ook of toekomstige wethouders uit eigen gelederen zullen komen.

