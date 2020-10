Vijftien boetes uitgeschreven bij verkeerscontrole in Eersel

Barry Smetsers uit Spoordonk loopt 10 marathons in 10 dagen: ‘Formidabel’

11 oktober SPOORDONK - Wat velen onmogelijk leek, is Barry Smetsers (46) uit Spoordonk toch gelukt. Hij liep tien marathons in tien dagen en haalde daarmee ruim twaalfduizend euro op. Smetsers liep afgelopen tien dagen elke dag een marathon. Hij startte op 2 oktober in Parijs en finishte zondagmiddag samen met Dirkje (5) bij Gasterij De Merode in Spoordonk. Voor haar én Running Team Oirschot (RTO) haalde Smetsers een bedrag op van 12.736,10 euro.