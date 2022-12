Vijftig unieke eiken bij elkaar vormen herdenkingsbos: de een met een dichtregel, de ander ‘houdoe en bedankt’

,,Dat het zo snel zou gaan hadden we niet verwacht, zegt kapelcoördinator Harrie van Moorsel. ,,Maar blijkbaar spelen we in op een behoefte.’’

Die behoefte houdt in dat mensen een boom in de buurt van de Heilige Eik geplant willen hebben. En de parochie heeft die mogelijkheid geboden. In de afgelopen drie jaar zijn er vijftig unieke eikenbomen geplant op het stuk grond achter het parkeerterrein aan de Proosbroekweg 11. Het terrein behoort toe aan de parochie.

Quote Niet iedere boom hoort bij een overleden persoon. Er zijn ook bomen van mensen die nog in leven zijn Harrie van Moorsel

Van Moorsel: ,, Het idee voor een eikenbos is ontstaan door wijlen Frans Smulders. Hij sprak in zijn laatste levensfase de wens uit dat er een eikenboom voor hem geplant zou worden in de buurt van de Heilige Eik. Frans heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de parochie en in het bijzonder aan de Kapel en omgeving van de Heilige Eik. In 2019 is voor hem een moeraseik geplant.”

Vijftig verschillende soorten, met groenblijver en een roodblad

Van Moorsel vervolgt: ,,Vanuit hier is de gedachte ontstaan om ook aan andere belangstellenden de mogelijkheid te bieden een eikenboom te planten op deze bijzondere plek. Met het planten van vele verschillende eikensoorten op deze locatie wordt een herdenkingsbos gecreëerd.”

De Oirschotse boomkweker Johan van Overbeek werd door de welbekende pastoor Leendert Spijkers bij het project betrokken. Van Overbeek: ,, We dachten dat er zo’n twee bomen per jaar geadopteerd zouden worden. Dan zijn we daar vijfentwintig jaar mee bezig. Maar de vraag was enorm. Binnen drie jaar waren alle vijftig bomen geadopteerd.”

Van Overbeek heeft de vijftig soorten geselecteerd. ,,Het zijn stuk voor stuk unieke bomen. Deze bijzondere hebben we net geplant. Die heeft rood blad in de zomer, de Quercuc Robur Timuki. De bomen zijn uitgezocht voor dit veld. Daar aan de bosrand is het een stuk natter, daar moeten dus soorten staan die daar tegen kunnen. De ene boom groeit snel, de andere wat langzamer. Er is ook een groenblijver bij.”

Plaquette met naam van de boom en te herdenken persoon

De kosten voor zo’n herdenkingsboom bedragen 1800 euro. In dat bedrag zit de aanschaf van de boom maar ook het plantrijp maken van het terrein, onderhoud van het terrein. Vijf keer per jaar wordt er gemaaid en ook snoeien hoort bij het onderhoud.

Bij iedere boom staat een paaltje met plaquette. Daarop staat de Latijnse naam van de boomsoort, en de naam van de te herdenken persoon. Bij de een met een fraaie dichtregel, bij de ander een korte ‘houdoe en bedankt’.

Quote Het wordt alleen maar mooier. Ze gaan elkaar raken, over tien jaar staat hier een heel mooi bos Johan van Overbeek

Van Moorsel: ,,Niet iedere boom hoort bij een overleden persoon. Er zijn ook bomen van mensen die nog in leven zijn. Er is zelfs iemand die heeft een herinneringsboom gekocht als herdenking aan de Meidenmert van vroeger.”

Doordat de vraag zo groot is wordt er nagedacht over nieuwe locaties rondom de kapel. Van Moorsel: ,,Maar voor we zover zijn, zijn we twee jaar verder. We zijn er mee bezig.”

Van Overbeek: ,,De boom van Frans Smulders was de eerste boom op dit veld. Die was in 2019 twintig centimeter omtrek. Nu, drie jaar later, is ie 33 centimeter omtrek. Mooi toch? En het wordt alleen maar mooier. Ze gaan elkaar raken, over tien jaar staat hier een heel mooi bos.”