Vijftigjarig jubileum Autobedrijf Huub Smolders in Westerhoven: met dank aan de Lanz Bulldog

De interesse voor het sleutelen aan auto’s werd bij boerenzoon Huub Smolders (70) gewekt doordat Van den Borne uit Valkenswaard hun Lanz Bulldog tractor kwam repareren. ,,Het stond me wel aan om goed zwart te worden”, zegt hij met een lach. Hij was één van de eersten die in 1963 de opleiding autotechniek aan de toenmalige lts in Valkenswaard ging volgen. Zijn eerste baan was bij autobedrijf Van der Meulen Ansems in Eindhoven. ,,In 1970 ben ik daar gestopt, omdat mijn vader me door ziekte thuis nodig had.”

Handlichting

Omdat hij bij de start van het bedrijf op 1 juni 1971 nog net 19 jaar oud was, en dus voor die tijd nog niet volwassen, moest via handlichting het bedrijf gestart worden. In het oude huisje wat destijds naast de boerderij stond, maakte hij een smeerput en daarmee startte het autobedrijf.

In het begin repareerde hij veel Peugeots en Renaults en spoot hij Renault-tractoren voor het tractorbedrijf Broer Daams in de Westerhovense Hoeverstraat. Inmiddels was hij getrouwd met Carla (nu 63) en die moest van hem thuis blijven. ,,Ik had niks te doen”, zegt ze, ,,en daarom bedachten we om een benzinepompstation erbij te nemen.”

Pomp

Vanaf de geboorte van beide zoons stond Jan Lepelaars 34 jaar bij de pomp. In de jaren daarna werd de onderneming uitgebouwd tot het huidige bedrijf met een showroom, elektrische laadpaal en wasboxen. In 1985 werd hij officieel dealer van het toen nog amper bekende Spaanse automerk Seat. ,,Ik wou geen Japans of Koreaans merk en toen ik in het vakblad zag dat Seat onderdeel was van het Duitse Volkswagen werden we dealer.”

Dat dealerschap duurde tot 2017 en vanaf dat moment is het bedrijf Seat-servicedealer. Tussendoor kwam ook oudste zoon Rob (34) vanaf 2011 op zaterdagen in het bedrijf meewerken. Na zijn opleidingen in het vak tot uiteindelijk hbo Automotive Management is hij sinds dit jaar voltijds in het bedrijf werkzaam. Over het waarom van zijn interesse in deze sector zegt Carla: ,,Van mij kreeg hij de benzine en van Huub kreeg hij de olie in zijn aderen.” Huub zelf denkt nog niet aan stoppen. Hij werkt graag samen met zijn zoon en opvolger in het bedrijf.s