Villa Bleijenburgh Bladel ontwikkelt zorg voor ouderen

Anita Bogaars is degene met de zorgervaring. Zij heeft 38 jaar bij zorgorganisatie Oktober (voorheen RSZK) gewerkt. Het tweetal uit Reusel moest goed nadenken voordat de stap naar Bladel gemaakt werd. ,,Je laat na al die jaren heel veel achter. Je moet er ook voor willen verhuizen.” Frank Bogaars heeft een financiële achtergrond. Hij gaat het financieel beheer doen, maar ook het beheer in algemene zin.

Zorgmanager Arno van den Berg begeleidt het echtpaar Bogaars. ,,De bewoners zijn niet verplicht hun zorg bij ons in te kopen. Maar ik zie het een beetje alsof we de bakker op de hoek zijn. Als mensen bereid zijn vijfhonderd meter door te rijden om hun brood elders te halen, dan doen wij het niet goed.”

Omdat het project kleinschalig is, kunnen bewoners de aandacht krijgen die ze verdienen, meent Anita Bogaars. ,,We kunnen alles zelf ontwikkelen. In samenspraak met de bewoners doen we dat ook.” Van de Berg: ,,In een grote zorginstelling heb je te maken met veel protocollen en regeltjes. Als je iets wil veranderen, is dat lastig. Als je handelt, ga je uit van de gemiddelde bewoner. Voor één persoon kun je geen uitzondering maken. Dat kan hier wel.”