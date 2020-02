Vlag hangt niet uit in de Kempen voor strategische agenda

De Kempenagenda, die het moet doen met omschrijvingen als 'een vlak en tandeloos document', mocht er nog een weinig fraaie Reusel-De Mierdense kwalificatie aan toevoegen: vlees noch vis noch vega.

De agenda bestaat uit vijf thema's: transitie van het landelijk gebied, energie, mobiliteit, economie en wonen. De bedoeling is onder andere het versterken van het Kempisch profiel en het verbeteren van de weerbaarheid bij bovenlokale opgaven.

Gemopper

De raden van Eersel, Oirschot, Bergeijk en Bladel gingen Reusel-De Mierden al voor. Een enkeling liet zich positief uit, maar de meeste fracties legden er zich zuchtend bij neer. In de meest westelijke gemeente van Zuidoost-Brabant was dat als laatste in de rij niet anders. Er heerst scepsis alom, maar zoals Cor van der Heijden van de fractie Samenwerking opmerkte: er is geen alternatief.

De PvdA in Reusel-De Mierden trok een eigen conclusie en stemde zelfs tegen. Zo ver gingen de andere drie fracties in de raad dan weer niet.

Gemopper was er dat in de agenda staat wát er moet gebeuren, maar niet hoé. Een positief geluid was er van VVD'er Joris van Gompel. De raad blijft teveel in het verleden hangen en moet eens naar de toekomst kijken, vond hij. Positief toonde zich ook burgemeester Annemieke van de Ven, die nog maar net in haar nieuwe gemeente is begonnen. Wat kun je beter doen: met je rug naar je buurman gaan staan of zaken samen met hem ondernemen? Die keuze voor haar was duidelijk.

Hobbels en kuilen

Voor de Kempische gemeenteraden lijkt samenwerken met de buren een pad met veel hobbels en kuilen. Opmerkelijk is dat vele anderen in de Kempen daar niet zo'n last van hebben. Bedrijven doen het goed en weten elkaar steeds beter te vinden in de Kempen. Dat geldt ook voor tal van andere organisaties, zoals in de zorg en welzijnssector bijvoorbeeld.

De Kempenaren zelf staan er juist om bekend dat ze de schouders eronder zetten en samen iets voor elkaar weten te krijgen. Voor velen spelen gemeentegrenzen daarbij geen rol.