Vlammen onder motorkap tijdens het rijden veranderen razendsnel in vuurzee in Eersel

Senna verdween uit het Limburgse Beringe toen de lijn knapte, maand later is hond gevonden in Veldhoven

VELDHOVEN/BERINGE - Zaterdag 25 december 2021. Paniek in het Limburgse Beringe. Hondje Senna knijpt ertussenuit als tijdens het uitlaten de lijn knapt. Bijna een maand later is er vreugde in Veldhoven als hond en baas weer herenigd kunnen worden. Met dank aan Facebook.

24 januari