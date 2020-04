Vloeiweiden Bergeijk dingen naar status erfgoed

Het is een ingenieus systeem van sloten, stuwen en kleine geulen, dat de twaalf hectare grasland van De Pelterheggen doorklieft. Met rubberlaarzen aan en een schop in zijn hand loopt boswachter Joris Hurkmans (27) van Natuurmonumenten door de wei, die hier en daar flink drassig is. En dat is ook precies de bedoeling.



Voor de oorsprong van de vloeiweiden in Bergeijk en een stukje België, gelegen in natuurgebied De Plateaux/Hageven, moeten we een stuk terug in de tijd. In 1851 werd begonnen met de aanleg ervan. Om van de schrale Brabantse zandgronden genoeg gras en hooi te kunnen halen voor de paarden, probeerde men de grond vruchtbaarder te maken. Daarvoor werd een kanaal van 3,7 kilometer gegraven dat kalkrijk Maaswater vanuit de Ardennen moest aanvoeren.