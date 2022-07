Voedselbos of plukstrook, veel groen en een uilentoren; Beerzenaren kleuren hun landschap in

Waar die dan wel zou mogen, weet de boze Beerzenaar ook niet precies. ,,Niet in mijn buurt in elk geval.” Dat geldt voor meer zaken. Een zonneveld? Niet in Oostelbeers, zijn ze heel stellig bij het bespreken van hun toekomstbeeld voor Oostelbeers en omgeving. Nu hoeven ze zich ook geen zorgen maken om grote zonneweides, er is geen enkel gebied rondom hun woonplaats in beeld daarvoor.

Waar ze ook eensgezind over zijn: geen recht-toe-recht-aan-woonwijkjes erbij bouwen de komende jaren. Ja, extra woningen willen ze wel en Oirschot wil er jaarlijks tien bijbouwen. Maar dan graag als een erfje of hofje. En met heel veel groen.

En dus worden er grif met groene stiften bosschages getekend, maar ook houtwallen, plukstroken en een voedselbos.

Uilentoren

Voor de omgeving van de gekoesterde Oude Toren zijn er ook wel wat wensen, schetst Luc Kenter van de Stichting Vrienden van de Oude Toren: ,,Die gaan we helemaal restaureren, liefst beklimbaar maken tot in de top zodat we een uitkijktoren hebben. Een uilentoren ernaast, een fietspad erlangs en een informatie- en rustpunt.”

Wensen genoeg. In oktober komt de gemeente met een uitgewerkte gebiedspanorama. ,,Hopelijk dat u uw ideeën daar in herkent en dan zegt: ‘Dit is zo slecht nog niet’", zegt wethouder Joep van de Ven.

Of alles dan ook wordt uitgevoerd valt nog te bezien. Een gewenst wandel- of fietspad over andermans grond, betekent dat er dan eerst met de grondeigenaar gesproken moet worden.