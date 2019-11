Voetbalschool Eersel wil uitgroeien tot begrip in Kempen: ’s Winters beter leren trappen

De Eerselse voetbalclub EFC startte in 2015 met een voetbalschool. Het doel is om naast de reguliere trainingen van de verschillende elftallen een keer extra te trainen en technieken aan te scherpen. Die trainingen zijn voor de ‘fanatiekelingen’, die zich er apart voor moeten opgeven. Jop Poeliejoe (19), keeper in de EFC selectie en trainer vertelt: ,,Tijdens die extra training kunnen we meer ingaan op de individuele behoefte van de spelers. We trainen gerichter, doen geen standaardoefeningen en gebruiken veel meer materialen dan bij de reguliere trainingen. We gaan dieper in op de techniek en het samenspelen.’’

Na de beginjaren met vijftig voetballers liep het aantal terug. Wel kwamen er spelertjes van andere verenigingen deelnemen op de zondagochtend. Poeliejoe: ,,In overleg met het bestuur van EFC willen we een nieuwe impuls geven aan de voetbalschool. We willen jongens en meisjes in de categorieën onder 9 tot onder 11 jaar en onder 12 tot onder 15 jaar uit de hele Kempen trekken. Deze twee groepen trainen apart. Het blijkt dat het voetbalniveau omhoog gaat als er getraind wordt met verschillende leeftijden, en met spelers van andere elftallen en andere verenigingen. Hiervoor bieden we een voorjaarsmodule aan. Nieuw dit jaar is een wintermodule. Tijdens de winterstop van 28 december tot 8 februari trainen we in de sportzaal in Duizel.’’