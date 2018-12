Vogelliefde Hapert bestaat halve eeuw

Twijfel bij oppositie over verruiming openings­tij­den winkels in Eersel

4 december EERSEL-Oppositiepartijen in Eersel twijfelen aan noodzaak om de openingstijden van winkels op zondagen en Eerste Kerstdag te verruimen, zoals in de nieuwe winkeltijdenverordening is opgenomen. PvdA-GroenLinks en D66 stellen dat er onvoldoende oog is voor belangen van omwonenden.