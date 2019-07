Vogelvereniging Reusel-De Mierden helpt de patrijs een handje

,,Hier hebben we over honderden meters een bloemenmengsel en daar achter een graanakker. Daar tussenin verarmd grasland, waarvan het gras naar een biologische boer gaat.” In de oksel van Rouwenbogt en Raamloop in Reusel, tegen de grens van Bladel en Hulsel, ligt een gebied van zestien hectare dat door de Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden ingericht werd om de patrijs weer nieuwe kansen te geven. ,,En dat was hard nodig”, zegt initiatiefnemer Piet Peijs (58).